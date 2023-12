“Solo perché pagano” La vip contro Ballando con le Stelle “Un trauma vero” | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)con le2023 sta volgendo al termine. Anche quest’anno non sono mancati grandi protagonisti, che come sempre Milly Carlucci riesce a mettere insieme, e anche grandi polemiche. L’attesa ora è tutta per sabato 23 dicembre, quando sette coppie si contenderanno la vittoria della 18esima edizione dello show e il pubblico di Rai1 conoscerà il vincitore. I nomi dei finalisti sono stati svelati nel corso della nona puntata, quella di sabato scorso, dalla padrona di casa. Quindi, a battersi per il titolo di migliori ballerini saranno Wanda Nara e Pasquale La Rocca; Simona Ventura e Samuel Peron; Sara Croce e Luca Favilla; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando e, dopo uno spareggio scatenato a ritmo si samba e merengue, la coppia Giovanni Tersi-Giada Lini che ha battuto quella composta da Rosanna Lambertucci-Simone ...