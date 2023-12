Solo il 30% dei migranti che arrivano in Italia con il decreto flussi viene assunto

Leggi su agi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) AGI - Negli ultimi due anni le domande di ingresso per lavoro inoltrate sono più del triplo rispetto alle quote fissate. Migliaia di persone non entrano indopo aver ottenuto il visto. Eil 30% delle domande esaminate, ottenuto il nulla osta, sono giunte a conclusione con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno. Sono questi i principali dati del dossier "La lotteria dell'ingresso per lavoro in: i veri numeri del" della campagna Ero Straniero, presentati al Senato da Giulia Gori (Fcei), Giulia Capitani (Oxfam), Fabrizio Coresi (ActionAid) e Francesco Mason (Asgi), per la campagna Ero straniero, con le testimonianze di Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Laura Hardeep Kaur, segretaria generale Flai Cgil Frosinone Latina. ...