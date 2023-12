Skicross | Deromedis si qualifica per la gara-2 a San Candido! Brillano Cazzaniga e Tomasoni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pur non brillando, Simonecentra un posto in Finale a San Candido in occasione della-2 della quarta tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di. Il detentore del titolo iridato infatti, dopo non aver passato il taglio nella giornata di ieri, ha chiuso la fase eliminatoria al ventiseiesimo posto. Prosegue invece il buon percorso di Federico, decimo. Sorprende poi Davide, settimo. Ma andiamo con ordine.nello specifico ha segnato un ritardo di +2.12 rispetto al leader austriaco Mathias Graf, velocissimo in 1:13.83. L’azzurro, dopo una partenza incoraggiante, ha perso ritmo nella sezione centrale, migliorando di poco nel terzo intermezzo. Al secondo posto si è invece piazzato il francese Youri Duplessis Kergomard, abile ad accumulare un gap ...