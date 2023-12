Sistema Cosmetico Lombardo | sostenibilità

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Con Ilaria Massari, direttore generale di REI, abbiamo parlato dele della sfida dellaConsiderando il peso crescente che l’industria cosmetica sta assumendo negli ultimi decenni, con un volume d’affari italiano di oltre 13 miliardi e dove la Lombardia è protagonista per il 60 per cento, il(sito web) è un partenariato che nasce per rappresentare la cosmesi lombarda e favorirne lo sviluppo, facendo emergere i bisogni e sostenendo le opportunità di crescita, stimolando iniziative di ricerca, innovazione e formazione per la filiera. Anche in chiave di, come spiega Ilaria Massari, direttore generale di REI – Reindustria Innovazione, ente coordinatore del ...