Sigep è sempre più internazionale | attesi a Rimini buyer da 81 Paesi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’edizione 2024 di Sigep-The Dolce World Expo, il salonedi gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group che dal 20 al 24 gennaio prossimi animerà il quartiere fieristico di, conferma una grande vocazione, tornando come numero di espositori dall’estero ai livelli pre-pandemia. Tra gli oltre 1.200 brand espositori che saranno presenti, oltre alla migliore offerta Made in Italy, la quota estera sfiora il 18% complessivo con ben 35presenti; dati che non si registravano dall’edizione di gennaio 2020. I più rappresentati – dopo l’Italia – sono Germania, Spagna, Francia Belgio e Turchia. Non mancheranno collettive anche da Ecuador, Brasile, Ucraina a testimoniare la completezza di offerta di Sigep in termini di novità di ...