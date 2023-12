A chi è rivolto il messaggio di Natale del Presidente Mattarella

...vita delle nostre comunità e in quella quotidiana di ciascuno Se questo è lo scenario in cui... Tutto questo ci pone di fronte a ciò che appare come undella storia. Un cambiamento che ...

"Siamo a un tornante della storia". La preoccupazione di Mattarella ilGiornale.it

Mattarella: ‘siamo di fronte a tornante storia’ La Sicilia

Ariane 6: le ultime novità sul nuovo razzo spaziale europeo

vendute più di 50 milioni di unità dal lancio Blue Origin torna a volare con New Shepard NS-24 dopo oltre un anno dall'incidente Sony è stata multata in Francia: abuso di posizione dominante sui ...

Poggio Mirteto ritrova il sorriso: Tor Lupara ko 7-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna alla vittoria il Poggio Mirteto che batte con un netto 7-1 il Tor Lupara nel turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata del girone B di Promozione.