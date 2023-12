Si nasce sempre meno | il censimento e le prospettive | che Italia ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quota 59 milioni: sfiorata per un pelo. Èche siamodie siamopiù vecchi e ci sposiamodi più (ma con le unioni civili e con le seconde nozze) e facciamofigli. L'Istat, l'Istituto nazionale di statistica, nel suo2023 (che poi è riferito ai dati del 2022) accerta che al 31 dicembre scorso la popolazionena è scesa a 58.997.201 abitanti. Non uno di più, non uno di. Anzi, diparecchi visto che solo nel 2021 eravamo 59.030.133 e, quindi, in dodici mesi, abbiamo perso all'incirca 33mila persone nella fotografia di gruppo nazionale. Quella che tiene conto dei decessi e delle culle, dei passaporti e dei residenti all'estero. Le donne, in ...