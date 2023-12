Si è dimesso il “giudice poeta” di Perugia | evitato il procedimento disciplinare

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ernesto Anastasio ha presentato le dimissioni irrevocabili dadel Tribunale di sorveglianza di, evitando così gli esiti delche nelle sue conseguenze più gravi avrebbe potuto decidere per la radiazione. Anastasio è stato ribattezzato ilper quella sua passione dichiarata per la letteratura e che gli aveva fatto accumulare al lavoro clamorosi ritardi sullo smaltimento di fascicoli. Tra il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e quello umbro, Anastasio non ha evaso 858 fascicoli e secondo la Sezionedel Consiglio superiore della magistratura avrebbe anche depositato in ritardo o omesso di farlo, decine di provvedimenti sulla libertà personale e sulle condizioni di vita dei detenuti in carcere. ...