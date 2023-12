Si accascia mentre scia | poi più nulla | dramma sulla neve | è gravissimo in ospedale

Leggi su thesocialpost

Un turista tedesco di 54 anni è stato colto da un maloreva nel comprensorio Dantercepies di Selva Val Gardena. Il presidio sciistico dei carabinieri di pattuglia all'impianto "Risaccia", si è rivelato fondamentale nel soccorrere l'uomo, che si trova in questo momento in condizioni gravi all'civile di Bolzano. I carabinieri sel Soccorso Alpino di Ortisei, nel Trevigiano, sono intervenuti in soli tre minuti grazie al coordinamento tra il numero unico delle emergenze, 112, e la scelta strategica di presidiare con delle pattuglie specializzate tutte le piste da sci frequentate dai turisti. Il turista tedesco è ora in prognosi riservata, ma salvo. Le pattuglie di Carabinieri del Soccorso Alpino