Shohei Ohtani ha scelto l' orologio perfetto per firmare il suo contratto da 700 milioni di dollari

La clausola Othani che avrebbe salvato Balotelli e Gascoigne

Anche chi non ha mai seguito il baseball ha sentito parlare di, perché a 29 anni ha appena firmato il contratto sportivo più ricco del mondo. Ormai poco si sa delle imprese e tutto dei ...

Shohei Ohtani ha scelto di firmare con i Dodgers grazie a Kobe Bryant Sky Sport

Shohei Ohtani supera Messi e Ronaldo! Firma coi Los Angeles Dodgers per 700 milioni di dollari in 10 anni, un record Eurosport IT

Chi sono gli sportivi più ricchi, gli ingaggi dei campioni tornano a salire: gli arabi hanno sconvolto i vecchi equilibri

In principio dovevano saper mandare la sfera nella rete, la palla a spicchi nel canestro o la pallina bianca dentro la buca. Oggi per essere al passo coi tempi agli atleti sono richieste anche ...

'Barbenheimer' dominates the Golden Globe nominations, Shohei Ohtani signs a massive deal and an Emmy-winning actor | Hot off the Wire podcast

Get a recap of some of this week's top sports and entertainment stories through this special edition of our daily news podcast.