SERGIO | MEDIASET BATTE RAI? FAKE NEWS CHE CREANO DANNI AD UN PATRIMONIO DEGLI ITALIANI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’adRobertoè durissimo di fronte alla Commissione di Vigilanza che lo ha convocato per parlareascolti di Viale Mazzini e della presunta crisi di ascolti a favore della concorrente. “In queste settimane sono circolate delle vere e proprie, che oltre a creare un danno ad uncomune a tutti glinon rendono merito al lavoro straordinario dei tanti professionisti della. Ad esempio, rispetto a quanto letto di frequente anche nelle ultime settimane circa i dati di ascolto, vogliamo ribadire, anche in questa sede, che, fonte Auditel, i tre canali generalistimantengono salda la leadership di ascolti sia da inizio anno che in questa stagione televisiva”, così ...