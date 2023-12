Selvaggia Lucarelli vs sinistra | “Incapace di individuare anello debole pure in caso Pandori Ferragnez”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L'opinionista in una storia di Instagram: "Qualcuno da quelle parti è riuscito a prendere le difese della povera milionaria". E difende Meloni: "Non ha attaccato una cittadina per le sue opinioni ma ha commentato fatto di cronaca intercettano 'umori'"non vuole più parlare di Chiara Ferragni, deldel pandoro Balocco, delle uova