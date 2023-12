“Se sto con te finisco male” Grande Fratello | choc a Beatrice Che non perdona | “Lontano da me ”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Resa dei conti vicina al, nella puntata di sabato prossimo Alfonso Signorini chiamerà al faccia a faccia alcuni dei concorrenti. Dopo aver ripreso duramente Varrese nel corso dell’ultimo appuntamento: “Saresti da squalifica”, aveva detto il conduttore ecco che sotto la lente di ingrandimento finisceLuzzi che nelle ore scorsa ha avuto uno scontro con un altro inquilino. Intanto a gettare benzina sul fuoco ci sta pensando Rosy Chin. >“Non posso crederci”., fiumi di lacrime per Letizia appena scopre tutto. Paolo e gli altri corrono subito ad abbracciarla La chef milanese ha detto, a chiare note, di non vedere in tutti uno spirito bonario, anzi. “Io penso che ci sono delle persone che sono disposti a fare dei grandi sgambetti per andare avanti nel gioco. ...