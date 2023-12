Dopo l’incontro di Firenze, in cui Matteo Salvini ha riunito, direttamente o indirettamente, i maggiori leader della destra europea, viene da porsi ... (affaritaliani)

Dopo l’incontro di Firenze, in cui Matteo Salvini ha riunito, direttamente o indirettamente, i maggiori leader della destra europea, viene da porsi ... (affaritaliani)

Detrazioni fiscali 2024, cosa cambia per i redditi sopra i 50.000 euro: nuova franchigia sulle spese

Si crea però un "": il taglio del beneficio, pari per l'appunto a 260 euro, interesserà solo i contribuenti che indicheranno spese detraibili in dichiarazione dei redditi. In caso ...

Se il doppio binario rischia di generare un'ingiustizia doppia ilGiornale.it

"Doppio binario". Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Due arresti Carabinieri

Se il doppio binario rischia di generare un'ingiustizia doppia

Lo spauracchio dell'ennesimo ingiusto processo fa capolino nella tragica vicenda della povera Giulia Cecchettin ...

Quando Bergamo rischiò di restare senza treno per gli austriaci e i preti trevigliesi

I problemi dei collegamenti ferroviari risalgono all’Ottocento. Il primo progetto della Milano-Venezia, del 1835, escludeva la città orobica. Un comitato lavorò a lungo per ottenere il passaggio ...