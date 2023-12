Se Hamas resta al suo posto la soluzione dei due Stati è impossibile | dice David Cameron

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) In questo momento l’ipotesi dei dueper risolvere il conflitto israelo-palestinese sembra lameno praticabile e più dannosa, ma secondoè necessario per «non tornare allo status quo precedente e trovare un nuovo cammino per avere Israele sicuro nei suoi confini e uno Stato palestinese allo stesso tempo». Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro degli Esteri del Regno Unito ha spiegato che per raggiungere questo obiettivo servirà tanto tempo e in questo momento è inconcepibile l’idea di un cessate il fuoco che blocchi il tentativo di Israele di liberare gli ostaggi. «Un cessate il fuoco lascerebbeal suo, con la loro ambizione di perpetrare altri attacchi terroristici come quelli del 7 ottobre: dunque non puoi avere un cessate il fuoco ...