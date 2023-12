Se Biden abbassa lo sguardo pure con gli Houthi La posta in gioco nel Mar Rosso

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Washington sta finalmente valutando l’opzione di attacchi militari, che però avrebbe già dovuto lanciare, ben prima che le principali compagnie decidessero di sospendere la navigazione nel Mar. Un’esitazione che può costare cara Dal 7 ottobre scorso, dall’attacco di Hamas contro Israele, non è passato praticamente giorno senza che gli, dallo Yemen, lanciassero un attacco diretto contro lo Stato ebraico o contro le navi commerciali di passaggio nel Mar, facendosi beffe della linea rossa tracciata da Washington per dissuadere altri attori regionali, statuali e non, dall’intromettersi nel conflitto. L’ultimo attacco ieri, dopo l’annuncio Usa di una operazione multinazionale per la sicurezza della navigazione nel Mar. “Inutile”, l’hanno bollata gli, “sferreremo un ...