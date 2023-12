“Scuole Sicure 2023 2024” | protocollo tra Prefettura e comune di Sant’Agata

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Benevento dr. Carlo Torlontano e il Sindaco dide’ Goti dr. Salvatore Riccio hanno sottoscritto undi intesa per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nell’ambito dell’iniziativa “”, promossa dal Ministero dell’Interno e finanziata dal “Fondo per lazza Urbana”. Il documento regola i rispettivi impegni per l’attuazione delle attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di tre istituti scolastici dide’ Goti, specificati in apposite schede progettuali, approvate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e lazza Pubblica e riguardanti l’implementamento e ...