Scuola | Mattia-Bonafoni Pd | bene stop a dimensionamento nel Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Una buona notizia per le scuole, la comunità scolastica e il diritto all’istruzione nel, lo slittamento di un anno delscolastico che al momento, grazie alla delibera della Conferenza Regionale Permanente per l’Istruzione, è stato fermato a soli due accorpamenti rispetto ai 37 previsti dalla Giunta Rocca”. Così in una nota le consigliere regionali Pd del, Eleonorae Marta, della Commissione Diritto allo Studio e Istruzione alla Pisana. “E’ dello scorso 30 maggio la mozione depositata in Consiglio regionale per impegnare la Giunta Rocca a non applicare il provvedimento del ministro Valditara sulscolastico, lanciando l’allarme sugli effetti devastanti sugli istituti scolastici di Roma e del; ad ottobre ...