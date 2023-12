Scopre il tradimento del marito con la sua migliore amica e diffonde il video | condannata per revenge porn

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 Una brutta storia di tradimenti e di amicizie spezzate si è conclusa in tribunale, dove una donna si sarebbe vendicata dell’amante di suo, nonché suando ilhot che li ritraeva insieme in atteggiamenti intimi inequivocabili. IlTutto è partito quando è stato diffuso online ildi una donna che faceva sesso con un uomo in un camion. Quelsarebbe stato diffuso dalla moglie dell’uomo, che teneva nascosto ildel rapporto sessuale sul suo cellulare. La moglie, scoperto il, è andata su tutte le furie e l’avrebbe diffuso online, anche se lei lo ha negato. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: “Lui mi ha ...

Fa il test del Dna per gioco e scopre che suo padre non è suo padre . La storia di improvvisa rottura familiare è apparsa su Reddit. Un giovane in ... (ilfattoquotidiano)

Lea – I nostri figli prosegue con la terza puntata della nuova stagione, in onda domenica 26 novembre : ecco cosa accadrà. La serie, in onda in prima ... (velvetmag)

Agricoltore scopre il tradimento della moglie a Pofi, in provincia di Frosinone : per ripicca, esplode un caso di revenge porn . Nella tranquilla ... (ilcorrieredellacitta)

Scopre il tradimento del marito e diffonde il video: condannata per revenge porn Fanpage.it

Scopre la moglie a letto col prof. Litigio-show in un borgo versiliese LA NAZIONE

Scopre il tradimento del marito e diffonde il video: condannata per revenge porn

Una donna residente a Cremona è stata condannata dal Tribunale a 1 anno di reclusione (con pena sospesa) e al risarcimento di 15mila euro alla vittima ...

“Gigolò per caso”, una commedia per ridere di gusto

Un padre ingombrante, un matrimonio in crisi e rivelazioni sconcertanti sono gli ingredienti di “ Gigolò per caso ” la serie in uscita il 21 dicembre su Prime Video. In sei episodi si racconta l’amore ...