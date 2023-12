Scoperta la causa della nausea in gravidanza e perché c’è chi è più sensibile di altre

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È statalain. Ad essere responsabile di questo malessere, che si presenta prevalentemente durante le prime settimane di gestazione, sarebbe un ormone prodotto per la maggior parte dal feto. Il GDF15, questa la sua denominazione, aumenta infatti proprio nelle prime fasi, il che puòree vomito e, in alcune, anche iperemesi gravidica, ovvero la presenza continua e intensa di questi due sintomi. A dimostrarlo è un recente studio dell’UniversitàPennsylvania in collaborazione con alcuni studiosi britannici e srilankesi, pubblicato da Nature, che ha studiato gli effetti dell’ormone sull’organismo: secondo la ricerca, le donne che hanno livelli più ...