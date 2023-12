Scoperta la causa della nausea in gravidanza e perché c’è chi è più sensibile di altre

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È statalain. Ad essere responsabile di questo malessere, che si presenta prevalentemente durante le prime settimane di gestazione, sarebbe un ormone prodotto per la maggior parte dal feto. Il GDF15, questa la sua denominazione, aumenta infatti proprio nelle prime fasi, il che puòree vomito e, in alcune, anche iperemesi gravidica, ovvero la presenza continua e intensa di questi due sintomi. A dimostrarlo è un recente studio dell’UniversitàPennsylvania in collaborazione con alcuni studiosi britannici e srilankesi, pubblicato da Nature, che ha studiato gli effetti dell’ormone sull’organismo: secondo la ricerca, le donne che hanno livelli più ...

... una storia che esplora l'amicizia e ladel futuro. Nel contesto natalizio, su Sky Cinema ... Fiera di non avere figli, una coppia si trova all'improvviso con 3 bimbi adi un anatema. (SKY ......da una coppia australiana e con cui hanno intenzione di veleggiare verso est alladell'... visitando arcipelaghi che sono destinati a essere sommersi adel cambiamento climatico e dell'...Utilizzando l’intelligenza artificiale, i ricercatori del MIT identificano una nuova classe di candidati antibiotici Questi composti possono uccidere lo Staphylococcus aureus resistente alla ...L’ultimo convertito è Daddy Yankee, che ha detto addio alla musica per seguire Cristo. Chance The Rapper si è preso un anno sabbatico per studiare la Bibbia. Justin Bieber, Selena Gomez, Mark Wahlberg ...