Sci alpino | startlist slalom Courchevel 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Giovedì 21 dicembre andrà in scena lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista francese, dove si disputerà l’ultima gara prima di Natale. Appuntamento alle ore 17.45 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45: si gareggia in notturna sotto la luce artificiale. La statunitense Mikaela Shiffrin si presenterà con tutti i favori del pronostico e punterà a vincere per allungare in testa alla classifica generale nei confronti della nostra Federica Brignone, che non si cimenterà in questa prova tra i pali stretti. L’americana dovrà però fare i conti con la slovacca Petra Vlhova, senza sottovalutare altre pretendenti accreditate come la tedesca Lena Duerr, le svedesi Anna Swenn Larsson e Sara Hector, la croata ...