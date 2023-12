Sci alpino | i precedenti dell’Italia femminile a Courchevel | tradizione favorevole per Federica Brignone

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non è ancora tempo di pensare alle vacanze natalizie per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Il Circo Bianco, infatti, si prepara per lo slalom in notturna (prima manche ore 17.45, sec0nda ore 20.45) di(Francia) che si disputerà domani sera, giovedì 21 dicembre. Andiamo, quindi, a conoscere idelle azzurre sulla pista transalpina. Il primo sorriso per le atlete azzurre sulla pista diporta la firma di Manuela Moelgg, terza nel gigante del 19 dicembre 2017 vinto da Mikaela Shiffrin davanti alla padrona di casa Tessa Worley. Nella giornata successiva, 20 dicembre 2017, arriva un altro terzo posto, questa volta per Irene Curtoni nel parallelo vinto, tanto per cambiare, da Mikaela Shiffrin, davanti a Petra Vlhova. Bisogna attendere il 17 ...