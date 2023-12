Schlein “La manovra è iniqua e manca di visione”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Non unaprudente ma “scritta sull'acqua”. E' il giudizio del Partito Democratico sul disegno di legge di bilancio presentato dal Governo e ora all'esame del Senato. I Dem, in una conferenza stampa a palazzo Madama, hanno fatto una “fotografia alla vigilia della discussione generale in Senato, dopo un lunghissimo percorso segnato da numerosi slittamenti – ha spiegato Francesco Boccia, capogruppo del PD in Senato -. Vedremo se entro fine settimana si chiuderà. E' unaimprontata su un'ottica di breve periodo, anche questa ha un aumento del deficit, il contesto generale che viene fuori è molto fragile e incerto, sono aumentati tutti i rischi per il prossimo anno, le misure espansive dellasono solo una proroga. Il nostro generale sulla? Non è prudente ma scritta ...