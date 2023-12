Sanremo | tutti i cantanti in gara | Amadeus si vendica con Sangiovanni | 'Inter troppo più forte del Milan'

Il momento tanto atteso per gli appassionati di Sanremo 2024 è arrivato il 3 dicembre 2023 in occasione dell’appuntamento all’ora di pranzo del TG1. ... (anticipazionitv)

Sono tanti gli esclusi da Sanremo 2024 : la lunga lista dei cantanti che non sono riusciti a strappare il pass per il Festival L'articolo Dal trio ... (novella2000)

Sanremo 2024 , Amadeus in diretta svela i nomi dei brani dei BIG e chi sono i tre giovani finalisti di Sanremo Giovani. Ecco tutti i ... (361magazine)

Manovra 2024, oggi al via la discussione in Senato: le misure

Il senatore Guido Liris, il relatore FdI alla manovra ha avanzato l'ipotesi di un Sal (stato di avanzamento lavori) 'straordinario' a costo zero peri lavori effettuati nel 2023 anche se non ...

Tutte le canzoni e tutti i cantanti del Festival di Sanremo 2024 Radio Italia

I Giovani entrati nel cast di Sanremo 2024 e i titoli dei brani in gara Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

SANREMO: ENTRANO CLARA,

Il cast artistico adesso è completo. Dopo la finalissima di Sanremo Giovani i 30 “big” in gara sono pronti a “scaldare” i motori per Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, dal Teatro Ariston ...

Irama: "Da una parte leggevo Nietzsche dall’altra c’avevo Amici"

Il pregio dell’album è nella sua varietà, nella libertà con cui Irama si è mosso tra suoni, melodie, atmosfere e temi differenti, senza lasciare nulla di intentato. E’ un passo avanti, insomma, c’è ...