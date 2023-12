Sanremo | la prima volta di Angelina Mango | in gara con “La Noia”

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’artista è tra le rivelazioni dall’annosarà inper lain assoluto alla 74esima edizione del Festival dicon il brano “La”. Un anno incredibile per la cantautrice rivelazione del 2023 che ha pubblicato il suo album “Voglia di vivere” (21co/LaTarma Records – distribuito da BMG). Certificato disco d’oro, contenente il brano da record “Ci pensiamo domani”, ha registrato oltre 52 milioni di stream, 18 milioni di view ed è stato certificato triplo disco di platino. Successivamente a ottobre è uscito il nuovo singolo “Che t’o dico a fa’”, disco di platino, con cuiha ottenuto 17 milioni di stream e 22 milioni di view. Attualmente persono stati rilevati complessivamente nel 2023 ...

Quattro giovani, ospiti della Rai, per assistere all'ultima serata del Festival. A chi è rivolto, come aderire all'iniziativa, le date di scadenza: ... (ilgiornale)

In pochi mesi una doppietta musicale su Rai 4k: dopo la prima produzione live in 4K alla prima della Scala Rai arriva il Festival di Sanremo . ... (dday)

La simpatica reazione di Alessandra Amoroso prima di annunciare la canzone che porterà in gara a Sanremo 2024 L'articolo Alessandra Amoroso , la ... (novella2000)

Fiorella Mannoia in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano "Mariposa"

Fiorella Mannoia in gara al Festival di2024 con il brano "Mariposa" Per la Mannoia si ... Lavolta all'Ariston risale al 1981 quando si esibisce in gara con il brano "Caffè nero bollente".

Ghali per la prima volta in gara al 74° Festival di Sanremo con il brano Casa mia ilmessaggero.it

Alessandra Amoroso debutta a Sanremo Giovani 2023: micro top tagliato per la prima volta al Festival Fanpage.it

Emma: in gara a Sanremo con “APNEA”. Live...

Nel 2024 EMMA tornerà live al Mediolanum Forum di Assago - Milano con Emma IN DA FORUM- Biglietti già disponibili su tutti i canali.

Chiara Ferragni, la regina dei social perde la corona: fuga di follower e pioggia di critiche per uova e pandoro

“Guarda che prima o poi il tuo treno si ferma”, spiega Mara ... I like sulle foto sono ancora sopra il milione, sfiorano i 3 quelle degli abiti iconici dello scorso Sanremo. Ma se il coprispalle ...