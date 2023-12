Sanremo 2024 | ecco i giovani che andranno in gara con i grandi

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)Passano Santi Francesi Clara e Bnkr44 La repubblica, di Carlo Moretti, pag. 31 “Merda, merda, merda!”, urla scaramantico Amadeus nella prima serata di Rai1. La sfida tra i dodicidel Festival per conquistare i tre lasciapassare per l’Ariston pub cominciare. Laè stata vinta da Clara, già attrice di Mare Fuori, dai Santi Francesi, ex XFactor, e dai toscani Bnkr44. I primi tre classificati si esibiranno, insieme ai 27 Big del Festival, con un brano diverso rispetto a quello cantato nella finale. Durante la serata Amadeus ha anche svelato i Moli dei brani del Festival, presentati via via dagli stessi 27 Big (la lista completa sul sito): «Non potevo mancare, volevo entrare negli annali di Amadeus», ha detto Loredana Bertè, alla sua dodicesima partecipazione al ...