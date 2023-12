Samira Sabzian | l’ex sposa bambina «è stata impiccata all’alba in Iran»

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)stamattina, 20 dicembre,nel carcere di Qazal-Hesar in. A farlo sapere èl’ongHuman Rights su X.era in carcere da dieci anni: eracondannata a morte per aver ucciso il marito. Si erata a 15 anni nel 2009. Nel 2013 l’accusa di omicidio. «Èvittima per anni di un apartheid di genere, matrimonio dae violenza domestica, oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto», ha scritto su X il direttore dell’ong, Mahmood Amiry-Moghaddam....

