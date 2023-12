Samira Sabzian è stata impiccata in Iran e noi siamo tutti complici

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Repubblica islamica d’è senza pietà: l’impiccagione diè il nostro ennesimo fallimento. Secondo i dati diHuman Rights, sono 18 le donne impiccate innel 2023 e il clamore mediatico di questa assurda morte passerà tra qualche giorno, come le tante altre vittime del regime islamico. Sono “femminicidi di Stato” non potremmo chiamarli in altra maniera. Un regime che ammette ancora i matrimoni forzati, tra bambine e uomini adulti, che non tutela in alcun modo le violenze domestiche nei confronti delle donne, può essere solo definito un “regime criminale” che non ha alcun rispetto per la vita umana. Le mie emozioni oggi sono un susseguirsi di indignazione, rabbia ma anche e soprattutto rassegnazione. Perché nonostante siano anni che denunciamo quello che accade nella ...

