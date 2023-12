Saman Abbas | ergastolo ai genitori per omicidio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) AGI -per il padre Shabbare la madre Nazia Shaheen, 14 anni per lo zio Danish Hasnain e assoluzione per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. È una sentenza di non immediata interpretazione quella che pronuncia la Corte d'Assise di Reggio Emilia dopo dieci mesi di processo per l'die quattro ore di camera di consiglio. Danish, l'uomo indicato dalla Procura come l'esecutore materiale del delitto, colui che l'avrebbe strozzata, prende una condanna di molto inferiore rispetto a quella che tocca ai presunti mandanti, idella ragazza uccisa a 18 anni la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara. La spiegazione tecnica è perché sono cadute le attenuanti dei 'motivi abietti e futili' e della 'premeditazione' consentendogli così di ottenere lo ...

Il patriarcato è tra noi ma arriva da lontano

Il patriarcato è qui e arriva da lontano. È la notte del 30 aprile e a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, non ritorna a casa. È scomparsa. Si chiamae non ha ancora 19 anni. Il suo corpo verrà ritrovato mesi dopo, a metà novembre, in un casolare. I sospetti girano intorno alla sua famiglia.è un "ribelle inconsapevole". Non vuole ...

Nessuno potrà restituire la vita a Saman, ma la condanna dei suoi assassini apre uno spiraglio

"Chi denuncia un matrimonio forzato deve sapere che avrà lo Stato dalla sua parte". L'intervento di Stefania Ascari, promotrice della legge che porta il nome di Saman ...

Femminicidio Saman Abbas: ergastolo per padre e madre. 14 anni allo zio, assolti i cugini. “Ora la politica cambi, renda visibili queste donne”

