Salerno | niente sold out per le Luci D’Artista a Natale

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un mezzo flop in vista. Il fine settimana delsi prospetta in ribasso rispetto a quanto pronosticato. Ledinon faranno registrare ilout prospettato inizialmente. Nel periodo tra il 23 e il 25 Dicembre, infatti, le prenotazioni già effettuate non faranno registrare il tutto esaurito in città, come invece si auspicava inizialmente. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, oggi in edicola, le presenze di visitatori, a giudicare dalle prenotazioni finora ricevute, sfiora l’80% dei posti disponibili. Andando sui principali motori di ricerca e siti per le prenotazioni, per la notte del 23 ci sono ancora 326 sistemazioni disponibili, con prezzi che vanno da 48 € per due persone, ma a tre chilometri di distanza dal centro cittadino, fino a 700 € per un ...