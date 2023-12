Salernitana-Milan | l’arbitro sarà Doveri | i precedenti con i rossoneri

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)della partitaDaniele. A rivelarlo è stata l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, che ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. A dirigere la partita tra, in programma venerdì 22 dicembre alle 20:45,Daniele, con Domenico Rocca e Davide Moro come suoi assistenti. Il quarto uomoinvece Giacomo Camplone. Al VAR spazio a Aleandro Di Paolo, con Francesco Meraviglia come assistente al VAR., della sezione di Roma 1, è uno degli arbitri più esperti del calcio italiano e in carriera ha arbitrato ben 28 partite del. Il bilancio per iè molto ...