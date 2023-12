Sabato il concerto di Natale al sociale con «I Piccoli Musici»

Comunicato Stampa – Antonio Iesce Tra le tante iniziative natalizie non poteva mancare a Paupisi il grande Concerto di Natale organizzato dalla Pro ... (fremondoweb)

Tempo di lettura: 2 minutiTra le tante iniziative natalizie non poteva mancare a Paupisi il grande Concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco di ... (anteprima24)

Tutto è pronto per il concerto di sabato al Teatro Troisi della cantante Monica Sarnelli con l’uscita del suo nuovissimo progetto discografico “‘E ... (2anews)

Sabato 16 dicembre - a Parabiago il Concerto di Natale ha il “sapore” della solidarietà

La solidarietà per le famiglie povere di Parabiago è il filo conduttore del Concerto di Natale “Gloria in Excelsis Deo” in programma Sabato 16 ... (laprimapagina)