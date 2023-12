Russia | la Federcalcio non lascerà la Uefa | «Andare in Asia avrebbe avuto conseguenze finanziarie»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Larussa (Rfs) ha votato all’unanimità contro l’uscita dallaper affiliarsi alla Confederazionetica (Afc). Da tempo laminacciava di lasciare la federazione europea, che ha escluso tutto le squadre russe dalle competizioni europee come conseguenza dell’offensiva russa in Ucraina. Il vicepresidente dellarussa, Akhmed Aidamirov, ha commentato all’agenzia di stampa Tass la decisione: «Abbiamo deciso di nonin. Tutti hanno sostenuto questa decisione all’unanimità. Abbiamo votato contro all’unanimità perché non ci sono garanzie da parte della Fifa di accettare un simile cambiamento». All’agenzia Ria Novosti ha invece dichiarato: «Un trasferimento In...