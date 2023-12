Rummenigge | «No alla Superlega Andrea Agnelli ha perso tutto | anche l’immagine»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Karl-Heinz, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato del capitoloa La Gazzetta dello Sport Si torna a parlare diperché domani la Corte UE deciderà su quello che potrebbe essere lo spartiacque del futuri. Su La Gazzetta dello Sport interviene Karl-Heinz. Membro dell’esecutivo Uefa, ex presidente dell’Eca, è stato un grande giocatore del Bayern Monaco, club di cui è ancora uno dei massimi dirigenti.SCONFITTA – «É nei fatti, nel rifiuto dell’Europa al progetto. Manca soltanto la conferma legale». PREOCCUPAZIONE – «Ora no. Lo ero la notte in cui hanno annunciato la Supelega. Erano dodici, avevano cercato di convincere invano noi e altri, eranorottura. Ho pensato: “E se fanno davvero la rivoluzione? Sarebbe il caos”. In due giorni ...