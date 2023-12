Romano | Elmas-Lipsia | “Accordo raggiunto con il giocatore | trattativa alle fasi finali”

Francesco Romano , noto giornalista esperto di calcio mercato, ha confermato l’indiscrezione secondo cui il Lipsia abbia presentato un’offerta per ... (ilnapolista)

Elif Elmas sta per dire addio alla SSC Napoli . Conferme arrivano dall’esperto di mercato Fabrizio Romano , il quale ha rilasciato il seguente ... (dailynews24)

Napoli, Elmas pronto a lasciare: operazione ai dettagli - Top News

Operazione in chiusura tra Napoli e Lipsia per. Secondo Fabrizio, il club tedesco è pronto ad ingaggiare il centrocampista macedone. L'offerta proposta dalla società della Red Bull è di 25 milioni di euro trattativa in corso con il ...

Elmas-Lipsia, è partito il countdown! Ennesimo indizio di Fabrizio Romano CalcioNapoli24

Elmas-Lipsia, Romano: 'Presentata l'offerta, apertura del macedone' AreaNapoli.it

Fabrizio Romano: “Elmas al Lipsia, trattative con il Napoli nelle fasi finali. Confermati i 25 milioni di euro”

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, riporta importanti aggiornamenti in merito al trasferimento a gennaio di Eljif Elmas al Lipsia. Questo quanto si legge: “Il Lispia ha ...

Elmas-Lipsia, l'aggiornamento di Romano: "Raggiunto accordo col calciatore, al Napoli 25mln"

Affare Elmas - Lipsia sempre più vicino alla chiusura. L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha postato su X nuovi aggiornamenti sulla trattativa per portare il macedone in Bundesliga: Il Lipsia ha ...