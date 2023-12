Roma | Tiago Pinto potrebbe non rinnovare | ha cominciato a manifestare stanchezza Il Tempo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Secondo illasciare laalla fine del suo contratto. Allasi parla spesso di rinnovi, quelli più importanti sono il rinnovo di Mourinho e di, entrambi in scadenza il 30 giugno 2024. Se il tecnico ha manifestato pubblicamente la volontà di, il general menager del club rimane in silenzio. Ilscrive anche cheha manifestato a più riprese la suadopo tre anni in giallorosso e vorrebbe andare via: “Aria di addio. L’avventura diallaterminare con la scadenza naturale del contratto del dirigente portoghese: 30 giugno ...