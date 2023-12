Roma | prende quota la pista Dier per la difesa

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ericè finito ai margini del progetto del Tottenham e, quasi certamente, non rinnoverà il contratto in scadenza a luglio...

Calcio, la destra divisa contro la Figc di Gravina: gli attacchi di Salvini, il gelo di Meloni

" Non basta dire che non si piacciono. Più corretto è dire che non c'è occasione che il governo ... Perché il partito di Matteo Salvini fa circolare note in cui se lacon Gravina accusandolo ...

Medio Oriente: Mattarella, inaccettabili vittime civili a Gaza

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i ...

Roma, Dado: “Arrivare in Champions con metà Primavera sarebbe un trionfo, ma il calsio sta diventando uno sport individuale”

Roma, Dado, comico, cabarettista e noto tifoso giallorosso, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare il momento della suqadra di Mou ...