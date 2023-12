Roma | Mourinho cosa se ne fa di Bonucci?

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non credo che succederà, ma l'ipotesi che Leonardolasci la Germania per approdare allaha preso a circolare con un'insistenza...

José Mourinho e la dirigenza della Roma sembrano essere in disaccordo riguardo a un possibile rinnovo del contratto dell’allenatore. Dopo la ... ()

Roma - Tutta la Roma alla cena di Natale , anche la squadra giallorossa si ritrova riunita per una serata natalizia da vivere in compagnia e da ... (247.libero)

Roma - Chi ieri sera si aspettava un incontro tra José Mourinho e Dan Friedkin è rimasto deluso. In ogni caso l'evento di Natale della Roma non ... (247.libero)

Cena di Natale per la Roma al Cavalieri Hilton, in zona Monte Mario. Tutti presenti (calciatori, staff tecnico, dirigenti e sponsor) tranne... (calciomercato)

Verso Roma - Napoli: a Trigoria out Mancini e Cristante. C'è Pellegrini

Lacontinua la sua preparazione in vista dell'importantissimo match dell'Olimpico contro il Napoli ... Non arrivano buone notizie perche non ha potuto vedere insieme al resto dei compagni ...

Mourinho e la Roma, il futuro in due mesi: la proprietà tace e riflette. Lo scenario Corriere dello Sport

Calciomercato Inter: cosa aspettarsi per gennaio

Considerando il ruolino di marcia che tra le altre cose recita una sola sconfitta in Serie A, un qualcosa che, come ha giustamente sottolineato Marathonbet, fa dell’Inter di Inzaghi una macchina ancor ...

Roma, via i rami secchi: Smalling e Spinazzola verso l’Arabia. E Renato Sanches…

La Roma vuole regalare a Mourinho qualche innesto di qualità a gennaio. Ma si lavora anche in uscita. Tra tutti, Smalling e Spinazzola potrebbero partire subito ...