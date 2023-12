Roma | manifestazione in via del Corso e sulla Colombo | denunciati 19 ambientalisti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Stamattina glihanno creato disordini in diverse parti della città. La situazione più eclatante è stata registrata in via deldove esponenti di Ultima Generazione hanno bloccato la strada con pacchi regalo e due di loro indossavano la maschera di Giorgia Melini e Lorenzo Fontana. Il corteo era diretto verso Palazzo Colonna rivendicando un ristoro per il clima e un fondo di riparazione per le popolazioni colpite dall’alluvione. La Polizia interviene in via dele identifica i manifestanti Come ormai succede di consueto, è stato necessario l’intervento della Polizia per fermare la marcia dei manifestanti e ristabilire l’ordine pubblico. Sono stati 16 i manifestanti identificati dagli agenti accorsi. Ma non è stato l’unico caso nel quale stamattina è stato richiesto l’intervento della Polizia che ha dovuto ...