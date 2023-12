Roma | i Nas da Castroni per i biscotti scaduti | «L’etichetta è stata sostituita a nostra insaputa»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) I negozisono un simbolo di qualità. Nei tanti punti vendita della capitale è possibile acquistare caffè, dolciumi e prodotti alimentari di livello. Ma c’è un’inchiesta della procura diper frode in commercio a carico di ignoti che li sfiora. L’edizionena di Repubblica dice che investe uno dei 13 esercizi, quello su via Cassia a La Storta. A giugno una donna ha acquistato deie il mattino seguente li ha mangiati. Qualche ora dopo si è sentita male a causa di una tossinfezione alimentare. Allora è andata a controllare la data di scadenza dei prodotti e si è accorta che sottoce n’era un’altra che indicava una data già passata da tempo. Allora ha denunciato tutto ai carabinieri. I Nas hanno scoperto che l’azienda non produce più quei ...