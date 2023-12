Roma | furgone si schianta contro una profumeria | sei feriti in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Paura anel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023. Un, forse per un guasto, si ètounatravolgendo sei persone. Tutte sono state portate in Ospedale in. Il conducente, un uomo di nazionalità cinese, ha perso illlo del veicolo: escluso il malore o uno stato di ebrezza (in quanto gli esami all’etilometro sono risultati negativi, ndr). L’ipotesi è allora quella di un’avaria al mezzo. L’incidente è avvenuto in Via Pantelleria al civico 17, zona Montesacro. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.