Roma | blitz di Ultima Generazione a via del Corso | attivisti con maschere di Meloni e Fontana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)dial centro di. Glidel ‘Fondo di Riparazione’ per le alluvioni e per il clima, guidati da due giovani con dei cartoncini legati in volto con la faccia di Giorgiae Lorenzo, hanno bloccato il traffico di via delcon dei ‘pacchi regalo’ con fango e calcinacci da portare alle autorità per ricordare l’alluvione in Emilia ingna: “Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione “, hanno cantato gli ambientalisti andando verso Palazzo Chigi. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.disu via Salaria: ...