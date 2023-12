Roma | 600mila euro dentro la valigia a Termini | denunciata una donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Prima l’allarme per il tentato furto, poi la scoperta.lache un malvivente ha tentato di portare via ad unac’erano la bellezza di. Una somma giudicata troppo alta, in base agli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, da possedere per la vittima, una cittadina cinese. Che è stata infine. Da vittima di un tentato furto ad una denuncia per sospetto riciclaggio. E’ questo quanto accaduto ad unastraniera che lunedì pomeriggio aveva chiesto aiuto perché qualcuno aveva tentato di sottrarle, con destrezza, il trolley che aveva con sé. Le sue grida però hanno messo in fuga il rapinatore e tutto si è concluso per il meglio. Polfer(ilcorrieredellacitta.com)O almeno ...