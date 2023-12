ROH Final Battle 2023 – Review

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Buongiorno amici di Zona Wrestling e benvenuti in questatargata ROH, siamo qui per andare ad analizzare e a “rivedere” quanto accaduto a ROH, che ricordiamo essere il PPV più importante dell’anno in casa Ring Of Honor che dai più viene ricordato anche con un certo affetto. Quest’anno però sembra che le cose siano cambiate eè arrivato si puo’ dire scarico, con poco interesse e sicuramente con un’aspettativa non degna di tale evento. Ma viste le basse aspettative della vigilia,sarà riuscito a far ricredere i fan e ad offrire uno spettacolo quantomeno godibile? Andiamo a scoprirlo! Io sono Umberto e oltre ad augurarvi come sempre una buona lettura, vi invito a farmi sapere la vostra nei ...

Risultati ROH Final Battle 2023 -SPOILER World Wrestling

ROH: Risultati ROH Final Battle 2023 Tuttowrestling

Northern Lehigh inducting Arnold, Evans, Hluschak, 2005 team into Ring of Honor

Wrestlers Andrew Arnold, Darrin Evans, Adam Hluschak and the 2005-06 PIAA Class 2A championship team are being inducted into Northern Lehigh’s Ring of Honor prior to the Jan. 10 home match against Pen ...

‘Ring of Honor: Final Battle 2023’ PPV Review

Welcome to our review of this year’s Ring of Honor Final Battle pay-per-view, the latest ROH PPV under the auspices of Tony Khan’s ownership, which – despite not having a TV deal – has turned a tide ...