‘Riverberi’ | secondo appuntamento con Marchetti e Alessandrini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 5 minuticon l’edizione 2023/24 di “Riverberi”, il festival musicale ideato e diretto da Luca Aquino, realizzato grazie al contributo della Regione Campania e finanziata con risorse del POC Campania 2014/20 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per turismo e cultura” destinate alla definizione del “Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”. L’ultimodella stagione invernale si terrà nel Comune di San Martino Sannita, in attesa di riprendere con gli altri spettacoli in primavera, e più esattamente nel mese di maggio (rispettivamente a Castelpoto, capofila, Pietraroja, San Nazzaro e San Leucio del Sannio). Protagonista di questohappening sarà un duo, quello ...