Ritrovarsi | frasi | citazioni e aforismi emozionanti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lesulci portano alla scoperta di legami che vincono il tempo e le distanza, ma ci svelano anche l’importanza di guardare dentro di sè e di capire cosa si desidera veramente.che ci motivano, ci fanno riflettere d emozionare, da collezionare, dedicare o leggere ad alta voce. DiLei ha raccolto le, lee glipiù belli sulin amicizia, in famiglia e non solo.in amicizia L’amicizia è un valore importante e un legame che non conosce distanze e separazioni. Lesulin amicizia ci insegnano quando forte e unico sia il rapporto con un amico e come vada sempre preservato, per superare ...