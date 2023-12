Riformare burocrazia | tasse e giustizia per rendere l' Italia più innovativa Parla Tajani

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) "Credo molto nella diplomazia della crescita" come leva più importante che il governo può muovere nel prossimo anno per attrarre più investimenti, dice il ministro delgli Esteri Antonio, intervistato da Claudio Cerasa durante l'evento organizzato oggi da EY e Il Foglio. "Credo che l'possa esplorare nuovi mercati e lanciare una grande offensiva per occupare gli spazi che oggi detiene l'n sounding, mettendo al posto delle imitazioni i nostri prodotti originali". "Le esportazioni rappresentano circa il 40 per cento del nostro pil, ma soprattutto un valore aggiunto all'interno del nostro pil. Dobbiamo incentivare le nostre società Ice, Simest e Sace e aiutare di più le pmi a internazionalizzarsi. Bisogna fare grandi riforme e garantire la stabilità, per attrarre investimenti su progetti e medio e lungo termine". ...

