Rieti | uccide a martellate la moglie e si spara con un fucile da caccia

Una scoperta raccapricciante a Sant'Elia, in provincia di Rieti, dove una coppia di coniugi anziani è stata ritrovata morta da un parente. La scena del delitto, nell'abitazione dei due anziani, ha lasciato pochi dubbi agli investigatori, che propenderebbero per l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Un martello era poco distante dai corpi della coppia, così come un fucile.

Sono in corso le indagini della polizia sull'omicidio suicidio avvenuto ieri a Sant'Elia, in provincia di, dove due coniugi, lui 82 anni, lei 72, sono stati trovati morti in casa da un parente. Accanto ai corpi è stato trovato un martello, usato molto probabilmente dal marito per uccidere la moglie ...

