Ricordate Nicola Berti? Chi ho visto alle sue feste | indiscrezioni proibite

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lo Zio Beppe Bergomi ha fin da giovanissimo la fama di calciatore serissimo e persona integerrima. Campione del mondo nel 1982, poco più che maggiorenne, poi bandiera dell'Inter. Hada vicino, lui milanese purosangue, il decennio magico della Milano da bere anni 80, culminato con lo scudetto dei record dei nerazzurri nel 1989, con Giovanni Trapattoni. E soprattutto è stato testimone oculare delle "follie" di due compagni di squadra tanto forti in campo quanto scatenati nella vita privata,e Walter Zenga. In occasione dei suoi 60 anni, l'ex difensore e capitano, 519 presenze con la maglia dell'Inter, l'oggi commentatore di Sky tra i più apprezzati nel mondo del calcio televisivo rivela qualche divertente dettaglio sul vecchio spogliatoio nerazzurro. Tra una scaramanzia e l'altra ("Se vincevamo, non mi radevo fino ...